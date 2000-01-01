Сарайкин Николай Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сарайкин Фома Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1948 по 1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Год смерти ориентировочно: 1981-1983. Похоронен: кладбище между г.Янгиабад и г.Дукент (г.Янгиабад 2), Ташкентской области, Узбекистан.