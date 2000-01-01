Сарайкин Николай Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарайкин Николай Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сарайкин Фома Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1948 по 1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Год смерти ориентировочно: 1981-1983. Похоронен: кладбище между г.Янгиабад и г.Дукент (г.Янгиабад 2), Ташкентской области, Узбекистан.
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