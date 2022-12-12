Терентьева (Мартынова) Анна Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Савицкая Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Терентьев Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
29.11.1919
Дочь: Сергеева Августа Дмитриевна
Отец ребёнка: Терентьев Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
Между 1920 и 1921
Дочь: Яковлева Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Терентьев Дмитрий Кузьмич
Рождение ребёнка
14.01.1925
Сын: Терентьев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Терентьев Дмитрий Кузьмич
с. Салка (с. Покровское, с. Никольское)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бражникова Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Терентьев Дмитрий Кузьмич
Смерть
Неизвестно