Терентьева (Мартынова) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева (Мартынова) Анна Георгиевна

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Савицкая Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Терентьев Дмитрий Кузьмич

Рождение ребёнка
29.11.1919

Дочь: Сергеева Августа Дмитриевна

Отец ребёнка: Терентьев Дмитрий Кузьмич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Между 1920 и 1921

Дочь: Яковлева Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Терентьев Дмитрий Кузьмич

Рождение ребёнка
14.01.1925

Сын: Терентьев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Терентьев Дмитрий Кузьмич

с. Салка (с. Покровское, с. Никольское)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бражникова Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Терентьев Дмитрий Кузьмич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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