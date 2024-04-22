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Пелагея Степанова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

24.09.1900 ст.

Дата смерти

29.06.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1900 ст.

Отец: Сладков Степан Андреев

Мать: Сладкова Ольга Титова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
25.09.1900 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
29.06.1902 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от слабости
Похороны
01.07.1902 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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