Пелагея Степанова
Место рождения
Дата рождения24.09.1900 ст.
Дата смерти29.06.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1900 ст.
Отец: Сладков Степан Андреев
Мать: Сладкова Ольга Титова
Крещение
25.09.1900 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.06.1902 ст.
Причина смерти: от слабости
Похороны
01.07.1902 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя