Спицын Сильвестр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпицын Сильвестр

Спицын Сильвестр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Спицын Федор

Мать ребёнка: Спицына Неизвестно

Рождение ребёнка
1692

Сын: Спицын Савелий

Мать ребёнка: Спицына Неизвестно

Рождение ребёнка
1697

Сын: Спицын Борис

Мать ребёнка: Спицына Неизвестно

Рождение ребёнка
1710

Сын: Спицын Антип

Мать ребёнка: Спицына Неизвестно

Тамбовская область, Борисоглебский уезд, село Карае, однодворческая крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спицына Неизвестно

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close