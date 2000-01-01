Спицын Сильвестр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Спицын Федор
Мать ребёнка: Спицына Неизвестно
Рождение ребёнка
1692
Сын: Спицын Савелий
Мать ребёнка: Спицына Неизвестно
Рождение ребёнка
1697
Сын: Спицын Борис
Мать ребёнка: Спицына Неизвестно
Рождение ребёнка
1710
Сын: Спицын Антип
Мать ребёнка: Спицына Неизвестно
Тамбовская область, Борисоглебский уезд, село Карае, однодворческая крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спицына Неизвестно
Смерть
Неизвестно