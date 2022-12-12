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Васильев Альберт Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1934

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1934

Отец: Васильев Василий Никитович

Мать: Половнёва Александра Ивановна

Рождение ребёнка
07.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Александра Ивановна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Александра Ивановна

Смерть
2005
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