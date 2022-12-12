Васильев Альберт Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1934
Дата смерти2005
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1934
Рождение ребёнка
07.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Александра Ивановна
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Александра Ивановна
Смерть
2005