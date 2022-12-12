Талдыкин Степан (Алифанович)
Место рождения
Дата рождения1653
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1653
Отец: Талдыкин Нифонт (Алифан)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Талдыкин Семен Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Талдыкин Иван? Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно