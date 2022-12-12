Талдыкин Степан (Алифанович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкин Степан (Алифанович)

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1653

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1653

Отец: Талдыкин Нифонт (Алифан)

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1685

Сын: Талдыкин Семен Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1695

Сын: Талдыкин Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талдыкин Иван? Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талдыкин Сила Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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