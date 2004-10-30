Зерова (Морозова) Евгения
Место рожденияг. Кушва
Дата рождения25.12.1892
Дата смерти30.04.1966
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1892
Отец: Морозов Дий Алексеевич
Мать: Морозова Ирина Ивановна
г. Кушва
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мещерякова Клавдия
Отец ребёнка: Зеров Тимофей
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Боброва Тамара
Отец ребёнка: Зеров Тимофей
Рождение ребёнка
20.05.1918
Дочь: Яськова Мария
Отец ребёнка: Зеров Тимофей
г. Лысьва Пермской обл.
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Ликвинцева Маргарита
Отец ребёнка: Зеров Тимофей
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Скоробогатова Людмила
Отец ребёнка: Зеров Тимофей
Смерть
30.04.1966
Нижний Тагил, Россия