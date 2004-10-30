Зерова (Морозова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зерова (Морозова) Евгения

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Место рождения

г. Кушва

Дата рождения

25.12.1892

Дата смерти

30.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1892

Отец: Морозов Дий Алексеевич

Мать: Морозова Ирина Ивановна

г. Кушва
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мещерякова Клавдия

Отец ребёнка: Зеров Тимофей

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Боброва Тамара

Отец ребёнка: Зеров Тимофей

Рождение ребёнка
20.05.1918

Дочь: Яськова Мария

Отец ребёнка: Зеров Тимофей

г. Лысьва Пермской обл.
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Ликвинцева Маргарита

Отец ребёнка: Зеров Тимофей

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Скоробогатова Людмила

Отец ребёнка: Зеров Тимофей

Смерть
30.04.1966
Нижний Тагил, Россия
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