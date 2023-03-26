Лускин Шолом Пейсахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лускин Шолом Пейсахович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Лускин Пейсах

Мать: Лускина Хая Ейновна

Смерть
Неизвестно
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