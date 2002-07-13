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Ильичева Марьяна Дмитриевна
Ильичева Марьяна Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.07.2002
Пол
Женский
Отец
Ильичев Дмитрий Иванович
1977 г.р.
Мать
Ильичева Ангелина Сергеевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
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ИМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.2002
Отец:
Ильичев Дмитрий Иванович
Мать:
Ильичева Ангелина Сергеевна
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