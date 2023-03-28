Клищ Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клищ Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Клищ Николай Кириллович

Мать: Прокопенко Федора Антоновна

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