Зорин Сергей Филиппович
Место рождения
Дата рождения07.10.1872
Дата смерти28.06.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1872
Отец: Зорин Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1898
Мать ребёнка: Зорина Парасковья Федоровна
1-й ребенок в семье. воевал на стороне белых. Поэтому информация о нем скрывалась. Вроде бы все члены семьи из-за этого так или иначе пострадали
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Зорина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Зорина Парасковья Федоровна
Видимо, первый ребенок в семье
Рождение ребёнка
Вычислено 1908
Дочь: Слепова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Зорина Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
26.07.1911
Мать ребёнка: Зорина Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1914
Дочь: Зорина Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Зорина Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Зорин Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Зорина Парасковья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.1942