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Зорин Сергей Филиппович

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

07.10.1872

Дата смерти

28.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1872

Отец: Зорин Филипп

Мать: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.06.1898

Сын: Зорин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Зорина Парасковья Федоровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
1-й ребенок в семье. воевал на стороне белых. Поэтому информация о нем скрывалась. Вроде бы все члены семьи из-за этого так или иначе пострадали
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Зорина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Зорина Парасковья Федоровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Видимо, первый ребенок в семье
Рождение ребёнка
Вычислено 1908

Дочь: Слепова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Зорина Парасковья Федоровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.07.1911

Сын: Зорин Гавриил Сергеевич

Мать ребёнка: Зорина Парасковья Федоровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1914

Дочь: Зорина Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Зорина Парасковья Федоровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Зорин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Зорина Парасковья Федоровна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Парасковья Федоровна

Смерть
28.06.1942
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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