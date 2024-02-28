Чердаков Кирилл Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чердаков Кирилл Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

16.12.1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Чердаков Алексей

Мать: Мария-Марфа

Смерть
16.12.1937
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