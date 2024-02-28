Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Чердаков Кирилл Алексеевич
Чердаков Кирилл Алексеевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1901
Дата смерти
16.12.1937
Пол
Мужской
Отец
Чердаков Алексей
Мать
Мария-Марфа
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Чердаков Алексей
Мать:
Мария-Марфа
Смерть
16.12.1937
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия