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Жердева Олеся Андреевна

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Место рождения

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

12.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.2007

Отец: Жердев Андрей Сергеевич

Мать: Куприянчик Евгения Николаевна

Костомукша, Костомукшский, Республика Карелия
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