Ковтун Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Иванов Андрей Фатеевич
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Алла Андреевна
Отец ребёнка: Иванов Андрей Фатеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Андрей Фатеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дора Андреевна
Отец ребёнка: Иванов Андрей Фатеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно