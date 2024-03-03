Ковтун Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Иванов Андрей Фатеевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Алла Андреевна

Отец ребёнка: Иванов Андрей Фатеевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Фатеевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дора Андреевна

Отец ребёнка: Иванов Андрей Фатеевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Андрей Фатеевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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