Тищенко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТищенко Александр

Тищенко Александр

avatar

Место рождения

Сумы, Сумська область

Дата рождения

03.10.1984

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1953 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1984

Отец: Тищенко Анатолий

Мать: Тищенко (Литвиненко) Татьяна

Сумы, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тищенко (Пташник) Марина

Рождение ребёнка
09.08.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тищенко (Фролова) Виктория

Сумы, Сумська область
Рождение ребёнка
23.01.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тищенко (Пташник) Марина

Мы используем куки для улучшения работы сайта.