Тищенко Александр
Место рождения
Дата рождения03.10.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1984
Отец: Тищенко Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тищенко (Пташник) Марина
Рождение ребёнка
09.08.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тищенко (Фролова) Виктория
Рождение ребёнка
23.01.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тищенко (Пташник) Марина