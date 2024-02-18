Домерацкий Корней Франциевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домерацкий Корней Франциевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Солдатский сын
Бракосочетание
27.01.1871

Жена: Домерацкая (Бусыгина) Ольга Петровна

Ссылка на запись о свадьбе https://yandex.ru/archive/catalog/3b15e0fe-9019-4b3b-b073-af4b20d11fef/252?text=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D... Показать все
Смерть
Неизвестно

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