Домерацкий Корней Франциевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Солдатский сын
Бракосочетание
27.01.1871
Ссылка на запись о свадьбе https://yandex.ru/archive/catalog/3b15e0fe-9019-4b3b-b073-af4b20d11fef/252?text=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D... Показать все
Смерть
Неизвестно