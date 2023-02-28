Кулаков Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Кулаков Пётр Фирстов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Фёкла Яковлева
Мать ребёнка: Кулакова Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрёна Яковлева
Мать ребёнка: Кулакова Татьяна Никифорова
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Кулакова Татьяна Никифорова
Место жительства
1850
45,5
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно