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Кулаков Яков Петрович

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Кулаков Пётр Фирстов

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Фёкла Яковлева

Мать ребёнка: Кулакова Татьяна Никифорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрёна Яковлева

Мать ребёнка: Кулакова Татьяна Никифорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кулаков Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Кулакова Татьяна Никифорова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
45,5
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Татьяна Никифорова

Смерть
Неизвестно
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