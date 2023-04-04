Уткин Иван
Место рожденияБогдарня, Петушинский р-н
Дата рождения1907
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Уткин Федор
Мать: Уткина Мелания Ивановна
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уткина Мария
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
21.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Уткина Мария
Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уткин Иван
Мать ребёнка: Уткина Мария
Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уткина Мария
Смерть
1989
Петушки, Владимирская обл