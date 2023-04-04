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Уткин Иван

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Место рождения

Богдарня, Петушинский р-н

Дата рождения

1907

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Уткин Федор

Мать: Уткина Мелания Ивановна

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина Мария

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
21.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Уткина Мария

Богдарня, Петушинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уткин Иван

Мать ребёнка: Уткина Мария

Богдарня, Петушинский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уткина Мария

Смерть
1989
Петушки, Владимирская обл
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