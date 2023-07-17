Бяков Кузьма Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бяков Кузьма Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1678

Отец: не указан

Мать: не указана

Переписная книга Яренского уезда 1678 г. Информация взята из книги Н.П. Воскобойниковой и М.А. Мацук "Документы по истории народа кома. Писцовая и переписные книги Яренского уезда XVII в." Деревня Зад... Показать все
Смерть
Неизвестно

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