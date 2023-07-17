Бяков Кузьма Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1678
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
До 1678
Отец: не указан
Мать: не указана
Переписная книга Яренского уезда 1678 г. Информация взята из книги Н.П. Воскобойниковой и М.А. Мацук "Документы по истории народа кома. Писцовая и переписные книги Яренского уезда XVII в." Деревня Зад... Показать все
Смерть
Неизвестно