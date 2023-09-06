Слаповская Евдокия Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1945
Дата смерти18.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1945
Рождение ребёнка
25.08.1964
Сын: Слаповский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Плющев Иван
Рождение ребёнка
1967
Сын: Ватолина Людмила Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1970
Сын: Ватолин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
18.10.1994