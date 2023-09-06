Слаповская Евдокия Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлаповская Евдокия Ионовна

Слаповская Евдокия Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1945

Дата смерти

18.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1945

Отец: Слаповский Ион Абросимович

Мать: Слаповская Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
25.08.1964

Сын: Слаповский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Плющев Иван

Рождение ребёнка
1967

Сын: Ватолина Людмила Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1970

Сын: Ватолин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
18.10.1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.