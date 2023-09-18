Дашина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1921
Дата смерти12.02.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1947
Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.10.1949
Дочь: Куренкова Анна Петровна
Отец ребёнка: Дашин Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
02.01.1952
Рождение ребёнка
13.12.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дашин Петр Сергеевич
Смерть
12.02.1993