Дашина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДашина Пелагея

Дашина Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1921

Дата смерти

12.02.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дашин Петр Сергеевич

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.10.1949

Дочь: Куренкова Анна Петровна

Отец ребёнка: Дашин Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
02.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дашин Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
13.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дашин Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дашин Петр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дашин Петр Сергеевич

Смерть
12.02.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close