Покровский Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покровский Михаил Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.08.1868

Дата смерти

10.04.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1908
Финляндия
Место жительства
С 1909 по 1917
Франция
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.04.1932
Москва, город федерального значения Москва
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