Покровский Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения29.08.1868
Дата смерти10.04.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1908
Финляндия
Место жительства
С 1909 по 1917
Франция
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.04.1932