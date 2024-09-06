Алимова (Колотева) Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Колотев Федор Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: сын
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: сын
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности