Алимова (Колотева) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова (Колотева) Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1935 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Колотев Федор Тихонович

Мать: Колотева Таисия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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