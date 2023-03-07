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Морозов Игнатий Петров

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Место рождения

Морозовской

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1682 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Морозов Петр Лукоянов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Морозов Егор Игнатьев

Мать ребёнка: Морозова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Настасья Игнатьева

Мать ребёнка: Морозова Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Морозов Фадей Игнатьев

Мать ребёнка: Морозова Марфа Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Марфа Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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