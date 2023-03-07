Морозов Игнатий Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Морозов Петр Лукоянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: Морозова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Настасья Игнатьева
Мать ребёнка: Морозова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1759
Мать ребёнка: Морозова Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Марфа Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762