Войтишко Прасковья (Паша)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1914
Отец: Отец
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно