Войтишко Прасковья (Паша) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВойтишко Прасковья (Паша)

Войтишко Прасковья (Паша)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1914

Отец: Отец

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтишко Дмитрий Севастианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войтишко Дмитрий Севастианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтишко Дмитрий Севастианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтишко Дмитрий Севастианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войтишко Дмитрий Севастианович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close