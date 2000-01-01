(Храмцова) Инна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Храмцова) Инна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1988

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988

Отец: Храмцов Владимир Леонидович

Мать: не указана

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