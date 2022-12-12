Штамм Stamm Иоганнес
Место рожденияКурмайнц Рейнланд-Пфальц
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1798
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Курмайнц Рейнланд-Пфальц
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Мунц Munz Мария Анна Иоганнесовна
Мать ребёнка: Штамм Stamm Катарина Иоганнесовна
Усть-Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1798
Усть-Грязнуха Камышинский уезд Саратовская губ.