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Штамм Stamm Иоганнес

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Место рождения

Курмайнц Рейнланд-Пфальц

Дата рождения

1747

Дата смерти

После 1798

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Курмайнц Рейнланд-Пфальц
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Мунц Munz Мария Анна Иоганнесовна

Мать ребёнка: Штамм Stamm Катарина Иоганнесовна

Усть-Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штамм Stamm Катарина Иоганнесовна

Смерть
После 1798
Усть-Грязнуха Камышинский уезд Саратовская губ.
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