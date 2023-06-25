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Кваша Михаил Михайлович

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Место рождения

Чертково, Чертковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

16.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Чертково, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.09.2017

Сын: Елютин Марк Анатольевич

Мать ребёнка: Кваша (Елютина) Ольга Анатольевна

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Бракосочетание
03.04.2020

Жена: Кваша (Елютина) Ольга Анатольевна

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.02.2021

Сын: Кваша Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Кваша (Елютина) Ольга Анатольевна

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.02.2023

Сын: Кваша Богдан Михайлович

Мать ребёнка: Кваша (Елютина) Ольга Анатольевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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