(Попова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попова) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1917

Отец: Попов Петр Игнатьевич

Мать: Попова Васса Федоровна

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