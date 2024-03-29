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(Попова) Евдокия Петровна
(Попова) Евдокия Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.02.1917
Пол
Женский
Отец
Попов Петр Игнатьевич
Мать
Попова Васса Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1917
Отец:
Попов Петр Игнатьевич
Мать:
Попова Васса Федоровна
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