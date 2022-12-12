Никитенко Виталий Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко Виталий Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1998

Жена: скрыто настройками приватности

Заречный, Заречный, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.10.2000

Сын: Никитенко Денис Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Заречный, Заречный, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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