Никитенко Виталий Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1998
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.10.2000
Сын: Никитенко Денис Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности