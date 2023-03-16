Волков Патрикий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти21.02.1845 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Волков Андрей Петров
Мать: Волкова Васса Алексеева
Рождение ребёнка
06.11.1812 ст.
Мать ребёнка: Волкова Васса Алексеева
Рождение ребёнка
14.02.1815 ст.
Мать ребёнка: Волкова Васса Алексеева
Рождение ребёнка
18.07.1818 ст.
Мать ребёнка: Волкова Васса Алексеева
Рождение ребёнка
02.01.1831 ст.
Мать ребёнка: Волкова Васса Алексеева
Смерть
21.02.1845 ст.