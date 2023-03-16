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Волков Патрикий Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

21.02.1845 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Волков Андрей Петров

Мать: Волкова Васса Алексеева

Рождение ребёнка
06.11.1812 ст.

Сын: Волков Иосиф Патрикиев

Мать ребёнка: Волкова Васса Алексеева

Верх-Кестым, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.02.1815 ст.

Сын: Волков Феодор Патрикиев

Мать ребёнка: Волкова Васса Алексеева

Верх-Кестым, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.07.1818 ст.

Сын: Волков Илья Патрикиев

Мать ребёнка: Волкова Васса Алексеева

Верх-Кестым, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.01.1831 ст.

Сын: Волков Василий Патрикиев

Мать ребёнка: Волкова Васса Алексеева

Верх-Кестым, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
21.02.1845 ст.
Верх-Кестым, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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