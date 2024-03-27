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(Сибагатуллина) Гайша
(Сибагатуллина) Гайша
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1927
Дата смерти
1999
Пол
Женский
Отец
Сибагатуллин Касим Сибгатуллович
1896 г.р.
Мать
Сибагатуллина Муслима
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец:
Сибагатуллин Касим Сибгатуллович
Мать:
Сибагатуллина Муслима
Смерть
1999
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