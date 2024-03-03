Должикова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Сын: Должиков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Должиков Алексей Тихонович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Должиков Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Должиков Алексей Тихонович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Должиков Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Должиков Алексей Тихонович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Должиков Алексей Тихонович
Смерть
Неизвестно