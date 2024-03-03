Должикова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолжикова Наталья

Должикова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Должиков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Должиков Алексей Тихонович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Должиков Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Должиков Алексей Тихонович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Должиков Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Должиков Алексей Тихонович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Должиков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Должиков Алексей Тихонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close