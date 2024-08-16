Климова (Жукова) Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Калинино, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно