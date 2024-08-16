Климова (Жукова) Дарья Алексеевна Около 1717 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова (Жукова) Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Калинино, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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