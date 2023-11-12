Сидаркова Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1925
Отец: Горбатов Григорий
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.05.1949
Дочь: Сидаркова Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Сидарков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1952
Дочь: Сидаркова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Сидарков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1960
Сын: Сидарков Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Сидарков Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно