Сидаркова Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидаркова Нина Григорьевна

Сидаркова Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1925

Отец: Горбатов Григорий

Мать: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.05.1949

Дочь: Сидаркова Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Сидарков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1952

Дочь: Сидаркова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Сидарков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Сидарков Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Сидарков Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидарков Анатолий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close