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Анисия Ивановна

Место рождения

Село Мухановка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Клыкова) Зинаида

Отец ребёнка: Клыков Николай Николевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Клыкова) Александра

Отец ребёнка: Клыков Николай Николевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клыков Николай Николевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Клыков Михаил

Отец ребёнка: Клыков Николай Николевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Клыков Иван

Отец ребёнка: Клыков Николай Николевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Клыков) Анна

Отец ребёнка: Клыков Николай Николевич

Смерть
1942
Причина смерти: Кишечная болезнь

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