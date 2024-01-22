Анисия Ивановна
Место рожденияСело Мухановка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Клыкова) Зинаида
Отец ребёнка: Клыков Николай Николевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Клыкова) Александра
Отец ребёнка: Клыков Николай Николевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Клыков Михаил
Отец ребёнка: Клыков Николай Николевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Клыков Иван
Отец ребёнка: Клыков Николай Николевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Клыков) Анна
Отец ребёнка: Клыков Николай Николевич
Смерть
1942
Причина смерти: Кишечная болезнь