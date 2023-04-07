Яков Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Семен Исаевич

Мать: Гликерия Григорьевна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Матрона Корниловна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Матрона Корниловна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Матрона Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Корниловна

Смерть
Неизвестно
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