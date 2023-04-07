Яков Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Семен Исаевич
Мать: Гликерия Григорьевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Матрона Корниловна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Варвара Яковлевна
Мать ребёнка: Матрона Корниловна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Матрона Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Корниловна
Смерть
Неизвестно