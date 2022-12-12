Пимонов Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пимонов Иван Егорович

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Место рождения

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пимонов Егор Романович

Мать: не указана

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
27.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макарова Антонина Михайловна

Тургеневка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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