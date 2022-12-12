Пимонов Иван Егорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пимонов Егор Романович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макарова Антонина Михайловна
Тургеневка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно