Буторова Авдотья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Буторов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Буторов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Буторова Анна Иванова
Отец ребёнка: Буторов Иван Степанов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Буторов Глеб Иванов
Отец ребёнка: Буторов Иван Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850