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Буторова Авдотья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Буторов Александр Иванов

Отец ребёнка: Буторов Иван Степанов

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Буторов Степан Иванов

Отец ребёнка: Буторов Иван Степанов

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Буторова Анна Иванова

Отец ребёнка: Буторов Иван Степанов

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Буторов Глеб Иванов

Отец ребёнка: Буторов Иван Степанов

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буторов Иван Степанов

Смерть
После 1850
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
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