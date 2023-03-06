Гребенникова (Литвякова) Пелагея Ионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Литвяков Ион Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Зинаида Арсеньевна
Отец ребёнка: Гребенников Арсений Радионов
г. Чарджоу Туркменская АССР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917
г. Чарджоу Туркменская АССР, СССР
сейчас это город Туркменабат (Türkmenabat), это Туркменистан (Türkmenistan) - на карте в Фамилио есть, а по поиску найти не получается