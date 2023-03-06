Гребенникова (Литвякова) Пелагея Ионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГребенникова (Литвякова) Пелагея Ионова

Гребенникова (Литвякова) Пелагея Ионова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Литвяков Ион Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Зинаида Арсеньевна

Отец ребёнка: Гребенников Арсений Радионов

г. Чарджоу Туркменская АССР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенников Арсений Радионов

Смерть
После 1917
г. Чарджоу Туркменская АССР, СССР
сейчас это город Туркменабат (Türkmenabat), это Туркменистан (Türkmenistan) - на карте в Фамилио есть, а по поиску найти не получается
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close