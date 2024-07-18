(Калачева) Агафья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1906
Дата смерти17.05.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калачев Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
12.02.1926
Отец ребёнка: Калачев Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
19.08.1927
Отец ребёнка: Калачев Кузьма Васильевич
Смерть
17.05.1980