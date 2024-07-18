(Калачева) Агафья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калачева) Агафья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1906

Дата смерти

17.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калачев Борис Кузьмич

Отец ребёнка: Калачев Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
12.02.1926

Сын: Калачев Владимир Кузьмич

Отец ребёнка: Калачев Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
19.08.1927

Сын: Калачев Валентин Кузьмич

Отец ребёнка: Калачев Кузьма Васильевич

Смерть
17.05.1980

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