de Brienne Jean
Место рожденияFrance
Дата рожденияОколо 1302
Дата смертиОколо 1355
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1302
Отец: не указан
Мать: не указана
France
Бракосочетание
Около 1327
Жена: D’ Harcourt Isabel
Рождение ребёнка
Около 1328
Дочь: De Beaumont Marie
Мать ребёнка: D’ Harcourt Isabel
Работа или профессия
Неизвестно
Vicomte de Beaumont
Смерть
Около 1355