de Brienne Jean — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиde Brienne Jean

de Brienne Jean

Место рождения

France

Дата рождения

Около 1302

Дата смерти

Около 1355

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1270 г.р.

Дети

Около 1328 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1302

Отец: не указан

Мать: не указана

France
Бракосочетание
Около 1327

Жена: D’ Harcourt Isabel

Рождение ребёнка
Около 1328

Дочь: De Beaumont Marie

Мать ребёнка: D’ Harcourt Isabel

Работа или профессия
Неизвестно
Vicomte de Beaumont
Смерть
Около 1355
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close