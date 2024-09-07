Неронов Владимир Филимонович
Место рождения
Дата рождения05.01.1928
Дата смерти24.08.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1959
Дочь: Титова (Алёночкина) (Неронова) Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Неронова (Пермякова) Галина Ефимовна
Рождение ребёнка
15.10.1964
Сын: Неронов Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Неронова (Пермякова) Галина Ефимовна
Рождение ребёнка
13.05.1968
Сын: Неронов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Неронова (Пермякова) Галина Ефимовна
Смерть
24.08.1986