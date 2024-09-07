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Неронов Владимир Филимонович

Место рождения

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

05.01.1928

Дата смерти

24.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1928

Отец: Неронов Филимон Дмитриевич

Мать: Неронова (Черных) Евдокия Никитична

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неронова (Пермякова) Галина Ефимовна

Рождение ребёнка
04.05.1959

Дочь: Титова (Алёночкина) (Неронова) Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Неронова (Пермякова) Галина Ефимовна

Рождение ребёнка
15.10.1964

Сын: Неронов Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Неронова (Пермякова) Галина Ефимовна

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.05.1968

Сын: Неронов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Неронова (Пермякова) Галина Ефимовна

Смерть
24.08.1986
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

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