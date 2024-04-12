Килязов Никифор Никанорович
Место рождения
Дата рождения01.06.1894
Дата смерти24.02.1896
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1894
Фонд 389 Опись 1 Дело 770 (1894 г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка
Смерть
24.02.1896
Фонд 389 Опись 1 Дело 839, 1896 г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка