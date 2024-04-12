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Килязов Никифор Никанорович

Место рождения

Крыловка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.06.1894

Дата смерти

24.02.1896

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1874 г.р.

Мать

Вычислено 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1894

Отец: Келязов Никанор Максимович

Мать: Келязова Наталья Гавриловна

Крыловка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 770 (1894 г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка, Марковка
Смерть
24.02.1896
Крыловка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 839, 1896 г Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Логачевка, Любимовка
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