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Кирсанов Александр Арсентьевич
Кирсанов Александр Арсентьевич
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Место рождения
Давыдовка
, Замерская волость, Галичский уезд
Дата рождения
08.07.1912 ст.
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Давыдовка
, Замерская волость, Галичский уезд
Призыв на военную службу
1941
Давыдовка
, Замерская волость, Галичский уезд
Пропал без вести (военное)
?.02.1942
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