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Кирсанов Александр Арсентьевич

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Место рождения

Давыдовка, Замерская волость, Галичский уезд

Дата рождения

08.07.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Замерская волость, Галичский уезд
Призыв на военную службу
1941
Давыдовка, Замерская волость, Галичский уезд
Пропал без вести (военное)
?.02.1942
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