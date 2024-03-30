Гавшина (Лузянина) Екатерина Кондратиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавшина (Лузянина) Екатерина Кондратиева

Место рождения

Верх рч. Черновки, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх рч. Черновки, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Гавшина Агафия Артемиева

Отец ребёнка: Гавшин Артемий Сергеев

Бракосочетание
1838

Муж: Гавшин Артемий Сергеев

Кулига, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Юса верх речки, НП мужа
Рождение ребёнка
1843

Сын: Гавшин Епифаний Артемиев

Отец ребёнка: Гавшин Артемий Сергеев

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Гавшина Ирина Артемиева

Отец ребёнка: Гавшин Артемий Сергеев

Смерть
Неизвестно

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