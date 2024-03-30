Гавшина (Лузянина) Екатерина Кондратиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Гавшина Агафия Артемиева
Отец ребёнка: Гавшин Артемий Сергеев
Бракосочетание
1838
Кулига, Кезский муниципальный район, Удмуртская Республика
Юса верх речки, НП мужа
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Гавшин Артемий Сергеев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Гавшина Ирина Артемиева
Отец ребёнка: Гавшин Артемий Сергеев
Смерть
Неизвестно