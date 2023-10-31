Слюсарь Давид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слюсарь Артем
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Хмелик Ульяна
Мать ребёнка: Слюсарь Дарья
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слюсарь Антон
Мать ребёнка: Слюсарь Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрюк Марфа
Мать ребёнка: Слюсарь Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слюсарь Дарья
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно