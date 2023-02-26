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Никифор Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1876

Жена: Федосья Афанасьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Степан Никифоров

Мать ребёнка: Федосья Афанасьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
26.12.1877

Дочь: Анисья Никифорова

Мать ребёнка: Федосья Афанасьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1881

Сын: Иван Никифоров

Мать ребёнка: Федосья Афанасьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1891

Дочь: Александра Никифорова

Мать ребёнка: Федосья Афанасьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Пелагея Никифорова

Мать ребёнка: Федосья Афанасьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мария Никифорова

Мать ребёнка: Федосья Афанасьева

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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