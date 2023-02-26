Никифор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1876
Жена: Федосья Афанасьева
Рождение ребёнка
1876
Сын: Степан Никифоров
Мать ребёнка: Федосья Афанасьева
Рождение ребёнка
26.12.1877
Дочь: Анисья Никифорова
Мать ребёнка: Федосья Афанасьева
Рождение ребёнка
19.09.1881
Сын: Иван Никифоров
Мать ребёнка: Федосья Афанасьева
Рождение ребёнка
04.04.1891
Дочь: Александра Никифорова
Мать ребёнка: Федосья Афанасьева
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Пелагея Никифорова
Мать ребёнка: Федосья Афанасьева
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мария Никифорова
Мать ребёнка: Федосья Афанасьева
Смерть
Неизвестно