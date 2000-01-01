Хазов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Смирнова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Хазова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Ивановна

Мать ребёнка: Хазова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Хазова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хазов Александр Иванович

Мать ребёнка: Хазова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хазов Николай Иванович

Мать ребёнка: Хазова Дарья

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