Хазов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Смирнова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Хазова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Ивановна
Мать ребёнка: Хазова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Хазова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хазова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хазова Дарья