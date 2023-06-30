Степанов Игорь Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Игорь Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1966

Отец: не указан

Мать: Тарковская Зинаида Андреевна

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